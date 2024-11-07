بسبب خلافات مالية.. القبض على قاتل عمه ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف، من إلقاء القبض علي متهم ارتكب جريمة قتل بشعة بجزيرة أبو صالح بدائرة مركز ناصر، بمحافظة بني سويف .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية اللواء أسامة جمعة، مدير أمن بنى سويف إخطارا من اللواء محمد الخولى مدير البحث الجنائى، مفاده بمقتل مواطن بقرية جزيرة أبو صالح بدائرة مركز ناصر، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز ناصر، برئاسة المقدم شريف جمال رئيس المباحث ومعاونيه، وانتقل إلى محل الواقعة، وتم إجراء التحريات للوقوف على أسباب الجريمة .

وبإجراء التحريات اللازمة برئاسة المقدم شريف جمال رئيس مباحث مركز ناصر، تبين أن المتهم أقبل علي قتل عمه وذلك لوجود خلافات مالية بينهما، وتم إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم، وبمواجهة القاتل أقر بارتكابه الجريمة، وتقرر العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي أمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات .