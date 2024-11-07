"الأمن الفكري.. أهم متطلبات مبادرة بداية لبناء الإنسان".. ندوة بطب أسنان المنصورة

عقدت كلية طب الأسنان جامعة المنصورة اليوم الخميس، الندوة التثقيفية الكبرى "الأمن الفكري: أهم متطلبات مبادرة بداية لبناء الإنسان"، والتي نظمها مركز إعلام المنصورة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع بالكلية، تحت رعاية أ.د. شريف خاطر رئيس الجامعة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

تأتي الندوة فى إطار دعم الهيئة العامة للاستعلامات للمبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» من خلال عقد لقاءات جماهيرية وينفذها قطاع الإعلام الداخلى تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، عبر مراكزه المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، لتوعية المواطنين.

بدأت الندوة مايسة المنشاوي مسئول وحدة الإعلام التنموي بمركز إعلام المنصورة بكلمة ترحيب وتعريف بالهيئة العامة للإستعلامات وحملاتها وحرص الهيئة علي توعية المواطنين وحسهم علي المشاركة في المبادرات الرئاسية.

وأكدت أن المبادرات تعتبر نقطة فارقة في بناء المجتمع ولها أثر إجتماعي كبير يعزز الروابط الإجتماعية والتضامن والوحدة من خلال أنشطة وبرامج ومشاريع يعود عائدها علي الصالح العالم ويحتاج ذلك إلى تكاتف كل الأفراد والمؤسسات، ومن هنا يأتي الإستثمار في رأس المال البشري لما له من دور في خلق طاقات كامنة وأفكار إبداعية خاصة في فئة الشباب.

وأعرب الكاتب الصحفي حازم نصر نقيب الصحفيين بالدقهلية عن سعادته بحرص الطلاب الوافدين بالجامعة على حضور الندوة بجانب زملائهم الطلاب المصريين، بما يعد دلالة هامة على حرص الشباب العربي على التعاون في مواجهة التحديات الحالية التي تواجه المنطقة العربية .

تناول «نصر» المبادرات الرئاسية التي حققت نجاحاً باهراً، من بينها مبادرة 100 مليون صحة، ونجاح مصر في القضاء علي فيروس C والذي كان حلم للمواطنين والأطباء على حد سواء خاصة أطباء الأسنان .

كما تحدث عن مبادرة حياة كريمة،حيث نقلت القرى التي شملتها المرحلة الأولى لآفاق المستقبل وسوف تبدأ المرحلة الثانية في غضون الأسابيع القادمة

واستطرد قائلا : " ثم تأتي مبادرة بداية لبناء الإنسان والتي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشري صحياً وتعليميا وثقافيا واجتماعيا ورياضيا وفكريا وتشمل كل فئات المجتمع بمختلف الأعمار.

وأوصى الشباب الحضور بأن يكونوا عنصر بناء في المجتمع، فمصر لديها ثروة من الشباب يندر أن توجد في أي دولة من دول العالم وتنمية تلك الثروة البشرية كفيل بتحقيق كل خطط التنمية المنشودة والانتقال بمصر لمصاف الدول الكبرى اقتصاديا، كما طالبهم بأن يكونوا فاعلين في مجتمعهم ويشاركوا في المبادرات وإبداع أفكار لمبادرات أخرى فيما بينهم لصالح أبناء هذا الوطن.

وتحدث الدكتور السيد جاد وكيل كلية طب الأسنان لخدمة المجتمع عما تقوم به الجامعة من فعاليات وأنشطة متنوعة لتوعية الطلاب وغرسهم في العمل الجماعي ومكافحة الأفكار السلبية، وغرس القيم والانتماء بالتوعية ومحاربة الشائعات

وشدد علي أهمية اقتناص الفرص وتحديد الهدف والسعي وراء تحقيقه.

أشرف على تنفيذ الندوة من مركز إعلام المنصورة دسوقي عبدالله مدير عام إعلام شرق الدلتا و حماده حامد مدير مركز إعلام المنصورة.

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