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الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات اليوم العلمي "الدور الفعال للصيدلي مع مرضى ضغط الدم"

جانب من فعاليات اليوم
جانب من فعاليات اليوم العلمى بنقابة صيادلة الدقهلية
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شهد الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة،  فعاليات اليوم العلمى الذى نظمته نقابة الصيادلة بالدقهلية  بالتعاون مع الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم  حول "الدور الفعال للصيدلى مع حالات مرضى ضغط الدم".

جاء ذلك بحضور الدكتور لمعى موسى الأمين العام للنقابة، والدكتورة أميرة الشافعى وكيل النقابة، ورئيس لجنة التوعية، وتحت رعاية الدكتور سعيد شمعه نقيب الصيادلة بالدقهلية .

وأكد  وكيل الوزارة خلال كلمته على أهمية دور الصيدلي في المجتمع مطالبًا شباب الصيادلة بمواكبة التطور العلمي والصناعي لتطوير مهنة الصيدلة وتقديم أفضل الخدمات في مجال الدواء ومقدمًا الشكر والتقدير لجميع الصيادلة والفرق الطبية بالمحافظة، علي جهودهم المخلصة.


فيما استعرضت الدكتورة وفاء العروسي أستاذ القلب بجامعة القاهرة وأمين صندوق الجمعية المصرية لارتفاع ضغط الدم مبادرة الجمعية لتوعية الصيادلة بالقياس الدقيق والسليم لضغط الدم , لافتة إلى ضرورة توعية الصيادلة لأنهم خط الدفاع الأول للمريض خاصة مع لجوء المواطن للصيدلى بدلا من الطبيب لأخذ دواء سريع مبينة أن مبادرة الجمعية شملت حتى الآن ست محافظات ومستمرة لكل المحافظات.
 

وتضمنت فعاليات اليوم العلمى عدة محاضرات حول  التشخيص العلمى السليم للضغط واختيار العلاج المناسب بالإضافة إلى توزيع استبيان على المشاركين  لتقييم مدى استيعاب المعلومات حول توعية الصيادلة بالقياس الدقيق والسليم لضغط وافضل الأجهزة وطرق القياس والتشخيص السليم.
 

وفى ختام الفعالية،  قدم الدكتور لمعى موسى الأمين العام لصيادلة الدقهلية  درع تذكاري للدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، تقديرًا لدعمه الدائم للصيادلة ورعايته توقيع بروتوكولات التعاون بين مديرية الشئون الصحية والنقابة لتحسين اقتصاديات الصيدليات والاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضي.

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