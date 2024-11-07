شاهد.. عمر مرموش يسجل هدفًا رائعًا في شباك سلافيا براج

سجل النجم المصري عمر مرموش، المحترف ضمن صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، هدفًا لفريقه في شباك سلافيا براج التشيكي، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب دوتش بانك بارك، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الأوروبي.

يشارك مرموش أساسيًا مع آينتراخت فرانكفورت أمام سلافيا براج، ليواصل حجز مكانه الأساسي ضمن كتيبة المدرب دينو توبمولر.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ولكن في الشوط الثاني افتتح عمر مرموش التسجيل بهدف رائع في الدقيقة 53 من ركلة حرة ثابتة.

وحتى الآن، أحرز مرموش هدفه الثاني مع آينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي، كام قدم تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 4 مباريات.

ويقدم عمر مرموش مستويات رائعة خلال الموسم الجاري، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين في بطولة الدوري الألماني.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي سلافيا براج في المركز السابع عشر وفي رصيده 4 نقاط.

هدف عمر مرموش في شباك سلافيا براج