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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم الفيوم يناقش خطة فريق التقويم التربوي بالمديرية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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التقى الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بفريق التقويم التربوي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، ممثلي قسم التقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالوزارة.

بحضور، الدكتور بسام محروس يوسف منسق فريق التقويم ، والدكتور إبراهيم خليل عبدالرازق، من إدارة التدريب وعضو فريق التقويم التربوي، والدكتور أحمد سالم عويس، مدير إدارة العلاقات العامة، وعضو فريق التقويم التربوي.

وتم ترشيح 25 مدرسة ابتدائية على مستوى المحافظة، لتطبيق أدوات التقويم الشامل، وإعداد تقرير شامل عن جميع المدارس التى تم ترشيحها للتقويم.

جدير بالذكر، أن مهمة فريق التقويم التربوي للمدارس الابتدائية، تبدأ خلال الفترة من الأحد 10 نوفمبر إلى الخميس 14 نوفمبر 2024م. 

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