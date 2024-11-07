إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوى الهمم بمحافظتى بورسعيد والمنوفية.. صور

دفعت إدارة التجنيد والتعبئة عددا من اللجان التجنيدية إلى محافظتي بورسعيد والمنوفية، وذلك لتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء مصر من ذوى الهمم وكبار السن لإنهاء مواقفهم التجنيدية، ومنحهم شهادات المعاملة التجنيدية بالمجان.

وخلال مراسم تسليم الشهادات؛ ألقى اللواء محمـد صبحى مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم والتيسير لأبناء الوطن من ذوى الهمم، وإتباع أنسب أساليب التطوير لتوفير كافة سبل الراحة، وتقديم الدعم المعنوي لإنهاء مواقفهم التجنيدية مما يسهم في تعميق علاقة ترابطهم بقواتهم المسلحة.

وتضمنت المراسم تقديم عددا من الفقرات الفنية ومعرضا للمنتجات اليدوية لذوى الهمم أعقب ذلك تسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية، وأعرب ذوي الهمم وأسرهم عن جزيل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما تقدمه لهم من كافة أوجه الرعاية والاهتمام باعتبارهم نسيج من أبناء شعب مصر العظيم.

حضر المراسم محافظي بورسعيد والمنوفية، وعدد من قادة القوات المسلحة، ورؤساء الجامعات بالمحافظتين.