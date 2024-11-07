عودة رمضان صبحى.. قائمة بيراميدز لمواجهة إنبي في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على إنبي في الثامنة من مساء الجمعة، على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وشهدت قائمة بيراميدز عودة النجم رمضان صبحي، بعدما غاب في الجولة الأولى من الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

وكان بيراميدز تعادل مع بتروجت بهدف لكل فريق في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.