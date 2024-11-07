برئاسة ياسر عبد الرؤوف .. تعرف على تشكيل لجنة الحكام الجديد

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ، في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم الخميس، تعيين لجنة حكام جديدة .

جاء تشكيل اللجنة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.



كان موقع البوابة نيوز قد انفرد بخبر إقالة لجنة الحكام، برئاسة محمد فاروق بعد إزمة التسريبات خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي

واكد مجلس إدارة الاتحاد، أنه فور الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز .

وقال المجلس فى بيان له : سيكون اعلان التفاصيل وفقا للخطاب الوارد من النيابة العامة اليوم إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.