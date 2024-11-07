تشيلسي بتشكيل هجومي أمام نوح الأرميني في دوري المؤتمر الأوروبي

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة نوح الأرميني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دوري المؤتمر الأوروبي.

يستضيف فريق تشيلسي، اليوم الخميس، نظيره نوح على ملعب ستامفورد بريدج، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل تشيلسي مباراته ضد نوح بتشكيل هجومي، حيث دفع ماريسكا بالرباعي مارك جويو، كريستوفر نكونكو، جواو فيليكس، وميخايلو مودريك في الخط الأمامي.

ويسعى البلوز للفوز على نوح؛ لمواصلة نتائجه الإيجابية في دوري المؤتمر الأوروبي، تحت قيادة المدرب ماريسكا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 6 نقاط، بينما يأتي نوح الأرميني في المركز الـ21 بـ3 نقاط.

تشكيل تشيلسي لمواجهة نوح في دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: يورجينسن

خط الدفاع: ديساسي - بدياشيلي - أدارابيويو

خط الوسط: تيريك جورج - فيجا - إنزو فيرنانديز - ميخايلو مودريك

وفي الهحوم: مارك جويو - كريستوفر نكونكو - جواو فيليكس.