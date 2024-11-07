ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هويلوند يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام باوك في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الهولندي رود فان نيستلروي، المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باوك اليوناني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، نظيره باوك على ملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدنماركي راسموس هويلوند تشكيل مانشستر يونايتد أمام باوك، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والإيفواري أماد ديالو.

وكان اليونايتد تعاقد مع البرتغالي روبن أموريم ليتولى منصب المدير الفني للشياطين الحمر، خلفًا للهولندي المقال إريك تين هاج.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ25 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي باوك في المركز الـ31 بنقطة وحيدة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة باوك في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندريه أونانا 

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف - جوني إيفانز - نصير مزراوي

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أماد ديالو - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو.

مانشستر يونايتد باوك تشكيل مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة باوك الدوري الأوروبي هويلوند