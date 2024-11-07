هويلوند يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام باوك في الدوري الأوروبي

أعلن الهولندي رود فان نيستلروي، المدير الفني المؤقت لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة باوك اليوناني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم الخميس، نظيره باوك على ملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدنماركي راسموس هويلوند تشكيل مانشستر يونايتد أمام باوك، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو والإيفواري أماد ديالو.

وكان اليونايتد تعاقد مع البرتغالي روبن أموريم ليتولى منصب المدير الفني للشياطين الحمر، خلفًا للهولندي المقال إريك تين هاج.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الـ25 في جدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 3 نقاط، بينما يأتي باوك في المركز الـ31 بنقطة وحيدة.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة باوك في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور ليندلوف - جوني إيفانز - نصير مزراوي

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أماد ديالو - راسموس هويلوند - أليخاندرو جارناتشو.