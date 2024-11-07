الأهلي يهزم زد بهدف "طاهر" ويتصدر الدوري.. صور

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا صعبًا على نظيره زد إف سي، بهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

سجل هدف الأهلي اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12 من بداية اللقاء.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط من فوزين على التوالي، وتصدر جدول مسابقة الدوري بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري بينما توقف رصيد زد عند نقطة واحدة.

تشكيل الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة زد، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : يحيي عطية الله - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - وسام أبو علي

تشكيل زد

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي بالجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2024-2025.

تشكيل زد لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال – مصطفى العش – محمد إسماعيل - سامح إبراهيم

خط الوسط: أحمد الصغيري – حمدي علاء – عبد الرحمن البانوبي

خط الهجوم: مصطفى زيكو – ليوناردو كاموني – مصطفى سعد ميسي.

تاريخ مواجهات الأهلي وزد

اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي زد باسمه القديم «إف سي مصر FC Masr»، بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية، ثم يعود الموسم الماضي للدوري الممتاز.

المباراة الأولى في تاريخ الفريقين أقيمت يوم 5 يناير 2020 وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرزها جونيور أجايي هدف وهدفين لمروان محسن، وآخر مباراة أقيمت يوم 11 أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز محمود كهربا وأحمد عبد القادر هدفي الأهلي.

وانتهت المواجهات الأربعة بين الفريقين بفوز الأهلي، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمود كهربا ومروان محسن برصيد هدفين لكل منهما.