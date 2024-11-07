وزارة الشباب والرياضة تواصل الكشف الطبي على لاعبي المشروع القومي للموهبة

تستكمل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للطب الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأداء الرياضي، إجراءات الكشف الطبي على لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وذلك بوحدة الطب الرياضي بمحافظة كفر الشيخ.

تهدف هذه الخطوة إلى تقييم الحالة الصحية والبدنية للاعبين، بهدف توفير رعاية صحية شاملة تدعم تطورهم الرياضي وتساهم في تحسين أدائهم وتجنب الإصابات المستقبلية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام الوزارة بتعزيز الرياضة المصرية ودعم المواهب الواعدة في مختلف الألعاب الرياضية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة، على أن الكشف الطبي الدوري للاعبين يعكس التزامها بتوفير بيئة آمنة وصحية للرياضيين الناشئين، ويأتي ضمن استراتيجيتها التي تهدف إلى بناء جيل من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر في المحافل الرياضية العالمية.