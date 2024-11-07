قرارات مهمة لمجلس المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا

عقد مجلس إدارة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، بحضور الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، ورفعت فياض مدير تحرير جريدة أخبار اليوم، والدكتور أحمد قناوي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، والدكتور خيري خليل الجبيلي، استاذ خدمه الفرد، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس جامعة بني سويف الأهلية، والدكتورعبد الله علي عبد الله، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، والدكتور محمد تركي موسى، وكيل المعهد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أبو عمرة ربيع وكيل المعهد لشؤون الشباب، والدكتور ضاحي حمدان الرفاعي، وكيل المعهد لشؤون التدريب، والدكتور عادل رفاعى عضو هيئة التدريس بالمعهد، والمستشار عاطف عبد الرحيم الشافعي، والمستشار تامر محمد عبد المنعم، أعضاء مجلس الإدارة.



وصرح الدكتور أحمد قناوي عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، بأن المجلس وافق على اعتماد نتيجة دور أكتوبر درجة البكالوريوس، واعتماد نتيجة دور أكتوبر الدراسات العليا، كما وافق المجلس على إنشاء وحدة العلاج الاجتماعي بالمعهد، ووافق المجلس على القرارات المالية للمعهد، كما وافق المجلس أيضا على دعوة لجنة قطاع المعاهد لحضور الملتقى التعليمي، ومناقشة ما تم إنجازه من التقرير المقدم من وكلاء المعهد عن سير العملية التعليمية بالمعهد.



وعلى هامش اجتماع مجلس الإدارة قام الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وأعضاء المجلس بافتتاح المعرض السنوي، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر لمساعدة الطلاب المحتاجين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم المساعدات العينية لهم ثم حضور حفل توزيع المساعدات على الطلاب المحتاجين والايتام وذوى الاحتياجات الخاصة.

