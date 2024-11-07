الأهلي يتقدم على زد بهدف "طاهر" في الشوط الأول

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول متقدماً على نظيره زد إف سي بهدف في المباراة التي تجمعهما حالياً على المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

سجل هدف الأهلي اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 12 من بداية اللقاء.

تشكيل الأهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة زد بعد قليل، على ملعب المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : يحيي عطية الله - رامي ربيعة - خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد

خط الوسط : إمام عاشور - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - وسام أبو علي

تشكيل زد

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2024-2025.

ويستضيف فريق زد، اليوم الخميس، نظيره الأهلي على ملعب استاد المقاولون العرب، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء.

تشكيل زد لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال – مصطفى العش – محمد إسماعيل - سامح إبراهيم

خط الوسط: أحمد الصغيري – حمدي علاء – عبد الرحمن البانوبي

خط الهجوم: مصطفى زيكو – ليوناردو كاموني – مصطفى سعد ميسي.

تاريخ مواجهات الأهلي وزد

اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي زد باسمه القديم «إف سي مصر FC Masr»، بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية، ثم يعود الموسم الماضي للدوري الممتاز.

المباراة الأولى في تاريخ الفريقين أقيمت يوم 5 يناير 2020 وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرزها جونيور أجايي هدف وهدفين لمروان محسن، وآخر مباراة أقيمت يوم 11 أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز محمود كهربا وأحمد عبد القادر هدفي الأهلي.

وانتهت المواجهات الأربعة بين الفريقين بفوز الأهلي، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمود كهربا ومروان محسن برصيد هدفين لكل منهما.

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