حالة ذعر في بلدة أمريكية بعد هروب عشرات القردة من مركز بحثي

أفادت تقارير إعلامية بأن 40 قردًا تمكنوا من الهروب مساء الأربعاء من منشأة بحثية تقع في ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتتمثل المنشأة المعنية في "Alpha Genesis" في بلدة "ياماسي"، حيث يعمل فريق من الباحثين على دراسات وتجارب متعلقة بالحيوانات.

من أجل استعادة القردة الهاربة، تم نشر كاميرات حرارية وأجهزة فخاخ لمساعدتهم في تعقب الحيوانات وإعادتها إلى مكانها.

من جهة أخرى، شددت الشرطة المحلية على أهمية توخي الحذر، حيث دعت سكان المنطقة المجاورة إلى الاتصال فورًا برقم الطوارئ 911 إذا تم رصد أي من القردة الهاربة، محذرة من التعامل المباشر معها.

كما أصدرت الشرطة توجيهًا للسكان بضرورة تأمين أبوابهم ونوافذهم بشكل جيد لتفادي دخول هذه الحيوانات إلى المنازل.

وتم نشر هذه الإرشادات عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشرطة، بما في ذلك صفحتها على فيسبوك.

من جانبها، تؤكد "Alpha Genesis" أن منشأتها المتخصصة في دراسة الرئيسيات غير البشرية تمتد على مساحة 100 فدان، حيث يتم تخصيص هذه المساحة للعزل الصحي، والتكاثر، وإجراء الأبحاث البيولوجية.

وتنوه المؤسسة بأنها تقوم أيضًا بإجراء تجارب سريرية تركز على علاج بعض الأمراض الدماغية، مع التزامها بتوفير أعلى مستويات الرعاية لحيواناتها.

لم تكشف المنشأة عن نوع القردة التي تمكنت من الهروب، إلا أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أنها من فصائل القردة المكاك وقردة الكابوتشين.