70 عملا فنيا في معرض "ألوان" بمكتبة القاهرة الكبرى

افتتحت مكتبة القاهرة الكبرى بقيادة الكاتب يحيى رياض يوسف، مساء اليوم الخميس، معرضًا فنيًا للأطفال الموهوبين بعنوان: "ألوان" تحت إشراف رئيس المعرض الدكتورة دعاء عبدالعليم، ومنسق عام المعرض الدكتور فتحي الشربيني، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية.

يضم المعرض ما يزيد عن 70 عملا فنيا من أعمال الرسم والتصوير الزيتي والفن التشكيلي السريالي والتكعيبي لعدد 35 فنانا من الأطفال والشباب.

وقال مدير مكتبة القاهرة الكبرى الكاتب يحيى رياض يوسف، إن المكتبة تفتح أبوابها أمام كل الفنانين والمبدعين من مختلف الأعمال ومن محافظات مصر، وهذا جزء رئيس من رسالة المكتبة الثقافية، وواحد من أهدافها الإستراتيحية، حيث تسعى المكتبة دائما لايصال الجميع إلى أقصى درجات الإبداع الفكري.

وتابع: أن المكتبة تعمل على إتاحة الفرص أمام الشباب وتمنحه الثقة اللازمة للمشاركة فى مختلف فعالياتها.

كما شهدت فعاليات المعرض تكريم الأطفال الموهوبين الفنانين المشاركين بالمعرض بتقديم دروع تكريم وميداليات تذكارية وشهادات تقدير.

والفنون دائما يستخدمها الإنسان لترجمة التعابير التي ترد في ذاته الجوهرية كذلك للتعبير عن متطلباته الحياتية، والعلماء يعتبرون الفنون ضرورية للإنسان كالماء والطعام ، كما أنها تعد أحد أشكال التطور الحضاري للبشرية.