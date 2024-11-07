لعدم وجود شبهة جنائية.. النيابة تصرح بدفن جثمان شاب توفى غرقاً بمنشأة القناطر

أجرت النيابة العامة بشمال الجيزة اليوم تحقيقات حول العثور على جثة شاب غارقاً بمنشأة القناطر.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان المتوفى بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية حول الواقعة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالب في الرياح البحيري بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وجري انتشال الجثة

بعمل التحريات تبين أن الطالب المتوفي اختل توازنه أثناء وقوفه أعلي الكوبري وسقط في الرياح البحيري، ولم يتمكن من الخروج لعدم اجادته السباحة، جري نقل الجثمان الي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.