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الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. العالم ينتظر خطة ترامب

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 8 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

العالم ينتظر خطة ترامب
نتنياهو يتفق مع الرئيس الأمريكي الجديد على التعاون الأمني ومواجهة التهديد الإيراني
الديمقراطيون يحملون «بايدن» مسئولية خسارة الانتخابات
أجندة ترامب في اليوم الأول.. تغييرات في السياسة الخارجية وعودة نهج «أمريكا أولا»
لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية بسبب تفجيرات «البيجر»
قانون إسرائيلي لترحيل عائلات الفلسطينيين المنفذين لهجمات المقاومة
كوريا الجنوبية تهدد بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة جنود «الشمال»
 

ترامب بايدن البيجر أوكرانيا كوريا الجنوبية نتنياهو