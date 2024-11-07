اقرأ غدًا في «البوابة».. العالم ينتظر خطة ترامب

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الجمعة 8 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

العالم ينتظر خطة ترامب

نتنياهو يتفق مع الرئيس الأمريكي الجديد على التعاون الأمني ومواجهة التهديد الإيراني

الديمقراطيون يحملون «بايدن» مسئولية خسارة الانتخابات

أجندة ترامب في اليوم الأول.. تغييرات في السياسة الخارجية وعودة نهج «أمريكا أولا»

لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل أمام منظمة العمل الدولية بسبب تفجيرات «البيجر»

قانون إسرائيلي لترحيل عائلات الفلسطينيين المنفذين لهجمات المقاومة

كوريا الجنوبية تهدد بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لمواجهة جنود «الشمال»

