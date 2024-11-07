رئيس هيئة تعليم الكبار يشارك في اجتماع لجنة حماية الطفل بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بقضايا الطفل وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان"، لافتا إلى أن ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ضمن استراتيجية مصر 2030 إنما هو انعكاس لإرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، لمناقشة آلية عمل اللجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل وإيجاد حلول عملية لها.

وأشاد المحافظ بجهود اللجنة العامة للطفل واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق ممنهجة لحلها، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المتعلقة بحماية الطفل.



خلال كلمته أكد د. عيد عبد الواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة العامة لتعليم الكبار، تتماشى مع رؤية الدولة المصرية، ورؤية وزارة التربية والتعليم في الجمهورية الجديدة، جمهورية خالية من الفقر والجهل والمرض، والتي تعتمد على التحول من الأمية الأبجدية إلى التمكين من المهارات الوظيفية وريادة الأعمال و التعايش مع البيئة الرقمية، مع الاهتمام بملف ذوي الهمم؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030

ونوه أن فرع الهيئة بمحافظة المنيا كان أول فرع على مستوى الجمهورية قد تفاعل مع المبادرات الرئاسية من خلال عقد ندوات تثقيفية و توعوية مثل قضية خطورة الزياده السكانية وأيضا عرض إنجازات الدولة المصرية على الدارسين

وأشار إلى أن فرع المنيا أول من طبق نظام الورقة الامتحانية المطورة والاستكتاب الوظيفى بحضور عماد كدوانى محافظ المنيا فى ملوى، وكان له أثر كبير فى نجاح التجربة، كما أعلن سيادته بأن قرية دماريس بمدينة المنيا سوف تكون مستهدفة فى برنامج قرية بلا أمية.