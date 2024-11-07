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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اعترافات المتهم بسرقة السيارات بمصر القديمة

أرشيفية
أرشيفية
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استمعت نيابة مصر القديمة الجزئية، إلى اعترافات المتهم بسرقة السيارات من أسفل العقارات بأسلوب توصيل الأسلاك، بمنطقة مصر القديمة.

وقال المتهم إنه اعتاد سرقة السيارات من خلال قيامه بكسر الزجاج الأمامي  وقطعه، ثم فتح الباب ويقوم بقطع السلك الخاص بالمحرك وتوصيله وتحريك السيارة.

وأضاف المتهم أنه ارتكب أكثر من واقعه بذات الأسلوب، وكان ينوى التصرف فيها، من خلال تقطيعها كقطع غيار، أو بيعها بالكامل خردة.

وألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على لص سرق 3 سيارات ملاكى بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

وتعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل لقيامه بسرقة سيارة أحد الأشخاص حال تركها أمام عقار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك".

 كما أقر بارتكابه واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموه بالسرقة.  

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

3 سيارات ملاكي 3 سيارات السرقة النيابة العامة