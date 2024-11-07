900 مليون .. معرض دمياط العقاري يحقق مبيعات هائلة

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، تحقيق معرض D Plus العقاري مبيعات هائلة بحجم 970,550,400 جنيه مصري في مهرجان دمياط على مدار أسبوع .

واستمرت مشاركة محافظة دمياط بمعرض التسويق العقارى " دى بلاس " المُقام ضمن فاعليات مهرجان دمياط ٢٠٢٤ "دمياط حاجة تانية " ، بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.

حيث يتم خلال الجناح الخاص بإدارة الاستثمار بالمحافظة، استعراض الفرص الاستثمارية على رواد المعرض، وكذا عرض مقترحات الاستفادة منها واستثمارها على الوجه الأمثل ، كما تشارك الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بتوزيع كوسترات تتضمن أهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

وقال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، إن معرض دي بلس العقاري، الذي تنظمه شعبة التطوير العقاري بالغرفة التجارية بدمياط برئاسة الدكتور طارق العرابى،خلال الفترة من 2024/11/1حتى2024/11/3 تشارك فيه مجموعة كبيرة من شركات التطوير والإستثمار العقاري بمدينة دمياط الجديدة، لعرض مشروعاتهم، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها مدينة دمياط الجديدة، وكذلك الترويج للفرص الإستثمارية وعرض كل المنتجات العقارية، كما أنها تتيح فرصة للمطورين للإطلاع على ما يقدمه الشركات المنافسة.

وأشار رئيس الجهاز إلة أن تنظيم مثل هذه الفاعليات تُساهم فى توضيح جهود الدولة المصرية لتحسين جودة الحياة لسكان المدن الجديدة من خلال تنفيذ كافة مشروعات الإسكان بمختلف أنماطها وعروض المستثمرين والمطورين العقاريين لمشروعاتهم الخاصة.

وأكد رئيس الجهاز، على حرص الجهاز، ومجلس الأمناء برئاسة الدكتور أسامة حفيلة، على التنظيم الجيد وتحقيق الإستفادة القصوى من المعرض، وإتاحة الفرص الكاملة لرواد المعرض، ومن يرغب في استثمار موقع مميز وشركة موثوق بها لها سابقة أعمال جيدة و تسليمات منتظمة ولديها إدارة متميزة ،ثم يبحث عن السعر الجيد في النهاية.

لافتا إلى أن تلك الخطوة تأتي في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدعم شركات التطوير العقاري لتستمر فى طريقها نحو مستقبل أفضل، وتقديم أفضل الفرص الإستثمارية للمهتمين بالقطاع العقاري.

