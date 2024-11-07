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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

27 شهيدًا فلسطينيا في مجزرة إسرائيلية بمخيم جباليا

عدد من الشهداء في
عدد من الشهداء في غزة
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استشهد ما لا يقل عن 27 فلسطينيًا، اليوم الخميس، في مجزرة إسرائيلية جديدة، بعد قصف منزل لعائلة المبحوح في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكد الدفاع المدني بغزة وجود شهداء وجرحى تحت أنقاض منزل لعائلة المبحوح في محيط مدارس أبو حسين في مخيم جباليا، وندد باستمرار تعطيل الاحتلال الإسرائيلي لعمل الدفاع المدني والطواقم الطبية في شمال القطاع ومنعهم من الاستجابة لنداءات المواطنين في المنازل التي يتم قصفها هناك.

وتواصل إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ 398 تواليًا، حيث دمّرت خلالها قطاع غزة وأبادت عائلات بكاملها وقتلت وأصابت مئات الآلاف، وهجرت غالبية سكان القطاع من منازلهم.
ومنذ فجر اليوم، استشهد 46 فلسطينيًا في الغارات على القطاع، من بينهم 36، في المنطقة الشمالية.

 

مخيم جباليا غزة الاحتلال الإسرائيلي