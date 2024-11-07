ننشر أقوال المتهم بدهس شاب بالعجوزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة، تحقيقات حول وفاة شاب إثر حادث تصادم بالعجوزة.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم المتسبب فى وفاة الشاب، وقال إنه لم يقصد الاصطدام بالمتوفى وحاول تفاديه لكنه فشل.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

وكان تلقى المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير شاب بدراجة نارية موتوسيكل صدمته سيارة ملاكي قيادة مفتش مالي وإداري بوزارة الشباب مما تسبب في وفاة قائد الموتوسيكل في الحال، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببين في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.