بالصور.. إصلاح عطل فنى بمحطة صرف صحي في حي الزهور ببورسعيد

أعلن اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، عن انتهاء إصلاح العطل الفني بمحطة C11 للصرف الصحي بمنطقة عثمان بن عفان الواقعة في نطاق الحي.

بالصور.. إصلاح عطل فنى بمحطة c11 في حي الزهور ببورسعيد

وأكد رئيس حي الزهور أن اصلاح العطل الفني بمحطة c11 تم بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالحي مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم إنهاء العطل وعودة العمل تدريجيا بعد الإصلاح للمحطة .

كانت قد شهدت عدة مناطق سكنية في حي الزهور منذ صباح اليوم الخميس وجود تجمعات لمياه الصرف الصحي، بسبب حدوث عطل فني بمحطة الصرف الصحي c11 الكائنة في منطقة عثمان بن عفان إحدى مناطق حي الزهور السكنية،

ووجه اللواء أيمن صبحي بسرعة التعامل مع شكوى المواطنين بمناطق مساكن ال5000 وحدة ،والتعاونيات وعثمان بن عفان، والتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح العطل.

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