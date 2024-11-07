افتتاح معرض ريشة فنان في دمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، معرض "ريشة فنان" الذي يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية لعدد من الطلاب الموهوبين، بالتعاون مع إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم، وجامعة دمياط، ومكتبة مصر العامة ، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان"، ومهرجان دمياط تحت شعار "دمياط حاجة تانية".

بعد الافتتاح تفقد "المحافظ"، اللوحات الفنية المعروضة، وأشاد بموهبة الطلاب المشاركين، مؤكدًا ان المعرض يهدف إلى تشجيع الإبداع الفني ودعم المواهب الشابة، وتعزيز الحراك الثقافي في المحافظة، وتقديم منصة لعرض الأعمال الفنية للطلاب.

من جانبها، أشادت المهندسة شيماء الصديق، باللوحات الفنية المعروضة، وأعربت عن سعادتها لوجود هذه المواهب الشابه داخل المحافظة، مؤكدةً أهمية مثل هذه المعارض في تنمية الذوق الفني وتقدير الفن.

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، معرض عدسة دمياط المُقام بساحة كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " فى الفترة من ٧ إلى ٩ نوفمبر الجارى ضمن فاعليات مهرجان دمياط ٢٠٢٤ ، وذلك بحضور عمرو عرنسة مدير المهرجان .

تأتى مجموعة عدسة دمياط التى أُنشأت منذ عام ٢٠١٤ لتضم مجموعة هواة بمجال التصوير الفوتوغرافي على رأسهم الدكتور طارق هيكل مدير معهد الأورام و المصور ممدوح أحمد ، بهدف إبراز جمال مصر وتوثيقه بشكل عام ، ومحافظة دمياط بشكل خاص ، علاوة على أهدافها الرامية نحو خلق واعداد جيل جديد من الشباب المصورين المحترفين والهواة.

خلال تفقده لأروقة المعرض الذى شارك به ٣٠ مصور و ضم الكثير من الصور المعبرة عن جمال مصر ومحافظة دمياط وتراثها الغنى ، أشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بتلك الصور التى عكست مهارة وابداع المصورين ، الذين يقومون بتمثيل محافظة دمياط فى الكثير من المحافل والمعارض الدولية والمحلية وحصولهم على العديد من الجوائز الدولية والمحلية بالتصوير الفوتوغرافي ، ولفت الى اهتمام المحافظة باحتضان المهرجان لفاعليات متنوعة ومتميزة بهدف ابراز التراث الغنى لدمياط