وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مناقشة البحث الرئيسى لإدارة المدرعات للعام البحثى 2024 - 2025 بعنوان "الإستراتيجية المقترحة لتطوير الدبابات فى القوات المسلحة فى ضوء التطور التكنولوجى العالمى والدروس المستفادة من استخدام الدبابات فى الحروب الحديثة "، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.



بدأت المراسم بكلمة اللواء أح إيهاب لطفى مدير المدرعات، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة لحرصها على الإرتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة، مشيراً إلى جهد إدارة المدرعات لرصد وتحليل التطور المستمر للدبابات ودراسة وتحليل الحروب المعاصرة لتطوير وتحديث الدبابات الموجودة بالقوات المسلحة.



وشارك فى إعداد البحث عدد من قادة وضباط المدرعات، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لمواكبة التطور التكنولوجى فى المدرعات وأسلوب عملها.



وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بما توصل إليه البحث وإتباع الأسس العلمية فى تناول كافة الأركان الخاصة بموضوع البحث وأوصاهم بمواصلة الإطلاع والاستفادة من التطور المستمر فى مختلف التخصصات بما يدعم منظومة عمل القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ المهام المكلفة بها على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.



كما تفقد القائد العام للقوات المسلحة عدد من الدبابات والمعدات والمركبات المدرعة وأسلوب العمل عليها بواسطة الأطقم الفنية بعد تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع إحتياجات القوات المسلحة، وكذا تفقد بعض مراحل تدريب الضباط وضباط الصف والجنود علي اكتساب المهارات الفنية والقتالية اللازمة باستخدام مقلدات رماية المدرعات والتى عكست الاستعداد القتالى والجاهزية العالية لرجال المدرعات.