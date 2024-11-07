وزيرة التنمية المحلية ومحافظ سوهاج يشاركان بفعاليات اليوم الرابع للمنتدى الحضري العالمي

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، في جلسة بعنوان "السكن الجماعي والصرف الصحي الآمن في مواجهة أزمة المناخ .. طرق نحو مجتمعات حضرية مرنة"، وذلك ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي، والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من ممثلي الأمم المتحدة .

وفي بداية كلمتها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها للمشاركة في الجلسة والتي تعد من أهم الخطوات اللازمة لدعم مجتمعات الحضرية المرنة، وبوجود عدد من ممثلي المنظمات الدولية، مشيرة إلى تطلعها لوجود مناقشات ثرية لمواجهة واحد من أكبر التحديات التي نواجهها، وهو تأثير التغيرات المناخية على حياتنا اليومية، وكيف يمكننا التصدي لها من خلال تعزيز قدرة مدننا على التكيف، وخاصة في قطاع الصرف الصحي والبنية التحتية.

وفي كلمته خلال الجلسة أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج على ضرورة تبني حلول مبتكرة للتحديات الحضرية التي تواجهها المدن، مشددًا على أهمية العمل المشترك لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة ودعم قدرة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في قطاعات البنية التحتية.

واستعرض محافظ سوهاج خلال الجلسة المشروعات التنموية في قطاعي الإسكان، والصرف الصحي الآمن بسوهاج، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات العامة وتعزيز الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي نجحت في توفير ٨٦٤ وحدة سكنية لأهالى المحافظة بقرى المبادرة، لافتا إلى خطة المحافظة لتوفير التجمعات السكنية للفئات الأولى بالرعاية وكانت البداية بإنشاء عمارتين إسكان إجتماعي بمنطقة المشتل بحي غرب سوهاج، فضلا عن جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية واستبدالها بمجتمعات حضرية آمنة مثل منطقة "السماكين" بمركز المنشاة.

وأشار محافظ سوهاج إلى جهود الدولة فى التوسع لإنشاء وحدات الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة بنطاق المحافظة ومنها مدينتي سوهاج الجديدة وأخميم الجديدة، بالإضافة إلى تجمعات سكن تطوير عواصم المدن، وهو ما يعكس اهتمام وتوجه الدولة نحو توفير التجمعات السكنية كاملة المرافق والخدمات للمواطنين، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية وتطبيق أفضل الممارسات بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي قطاع الصرف الصحي أكد محافظ سوهاج أن المحافظة شهدت نقلة نوعية غير مسبوقة في استكمال وتوفير خدمات الصرف الصحي الآمن بكافة مدن وقرى المحافظة من خلال خطة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأشاد محافظ سوهاج بالدور الذي يلعبه المنتدى الحضري العالمي في تبادل المعرفة والخبرات بين الدول والمجتمعات، متطلعاً إلى استمرار التعاون من أجل بناء مدن قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

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