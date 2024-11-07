الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة -، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.