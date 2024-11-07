5 قتلى و10 جرحى إسرائيليين في معارك جنوب لبنان

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل خمسة من جنوده خلال اشتباكات دارت في جنوب لبنان.

كما أوضح بيان صادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عشرة عسكريين تعرضوا لإصابات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مشيرًا إلى أن ثمانية منهم أصيبوا خلال العمليات في لبنان، بينما أصيب اثنان آخران في قطاع غزة.

من جهة أخرى، أعلن الجيش اللبناني عن استشهاد ثلاثة مدنيين جراء استهداف إسرائيلي، إلى جانب إصابة ثلاثة من عناصره وأربعة أفراد من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل).

ووفقًا لبيان الجيش اللبناني، وقع الحادث عندما استهدفت طائرة إسرائيلية بدون طيار سيارة مدنية كانت تسير قرب حاجز للجيش اللبناني في مدينة صيدا، وذلك في أثناء مرور دورية لقوات اليونيفيل.