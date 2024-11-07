رئيس مدينة العريش يستقبل وفد الصالون الثقافي لمحافظه شمال سيناء

استقبل محسن سالم، رئيس مركز ومدينة العريش بشمال سيناء، وفد الصالون الثقافي لمحافظة شمال سيناء بمكتبه للاستماع لمطالب ومشاكل المواطنين بمدينة العريش وطرح آراء وأفكار لإيجاد حلول لتلك المطالب.

وأبدى رئيس مركز ومدينة العريش، سعادته بتلك المبادرة، مؤكدًا حرصه الدائم علي فتح مكتبه أمام الجميع واستعداده التام للتعاون مع الجميع لخدمة المجتمع، حيث إن الصالون يضم نخبة من جميع التخصصات ذات الفكر المستنير في جميع المجالات.

وقام بالإشراف علي إعادة فتح شارع سوق الخميس ومقابر الصفا لتسهيل الحركة للمواطنين واستلام مركز طب الأسرة بحي السمران من قوات الأمن لإعادة تشغيله عقب انتهاء الإرهاب.

ووجه المحافظ الشكر لرئيس مدينة العريش وسط فرحة كبيرة من الأهالي.