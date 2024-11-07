الدولار يترفع 6 قروش في البنوك

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مقدار 6 قروش جديدة على مستوي البنوك المصرية، ليصل متوسط سعر الصرف الأجنبي 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع.

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.15 جنيه للشراء و49.25 جنيه للبيع في بنوك "التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، ميد بنك".

وبلغ سعرالدولار مقابل الجنيه نحو 49.22 جنيه للشراء و 49.32 جنيه للبيع في بنوك "العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، مصر، الأهلي المصري، المصرف المتحد،التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.23 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع في بنوك "القاهرة،QNB"، ثم 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع في بنوك "الكويت الوطني، المصري الخليجي، نيكست، الاسكندرية، التعمير والاسكان،HSBC".

وبلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.27 جنيه للشراء و 49.37 جنيه للبيع في بنوك "قناة السويس، سايب، مصرف ابوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي".