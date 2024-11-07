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الخميس 07 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مديرية الشباب بالعريش تعقد اجتماعاً موسعاً بمديرى إدارات النشاط

مديرية الشباب بالعريش
مديرية الشباب بالعريش تعقد اجتماعاً موسعاً بمديرى إدارات الن
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عقد إيهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء اليوم الخميس اجتماعًا موسعاً بحضور مديري الإدارات المركزية ، ومدير المنشآت الرياضية، والعاملين بديوان عام المديرية ،بمركز شباب مدينة العريش.

جاء هذا اللقاء للوقوف على سير العمل داخل الإدارات المركزية وبحث بعض الأمور المستجدة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة استعداداً لزيارة وزير الشباب والرياضة، والوقوف على أهم السلبيات و الإيجابيات، ومناقشة البرنامج الزمنى المحدد، ومناقشة كافة الاستعدادات والأفكار المقترحة، كما تناول الاجتماع أهمية توفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح لهذا الزيارة والتجهيزات اللوجستية والتنظيمية المتعلقة بالحدث.

قال حسن عبدالوهاب، إنهم يعملون في إطار منظومة متكاملة و بالتوجيهات المستمرة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لضمان تقديم أفضل الخدمات لشبابنا والعمل على تطوير المنشآت في كافة أنحاء المحافظة.

وأضاف أن زيارة وزير الشباب والرياضة، تأتي ضمن خطته التي تستهدف الجولات الميدانية لمحافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، من أجل الوقوف على آخر مستجدات تطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية والعمل على استغلالها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أجل النهوض بالنشء والشباب، بالإضافة إلى العمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة.

وأشار إلى أن الوزارة لا تدخر أي جهد تستطيع أن تقدمه من أجل رفع كفاءة البنية التحتية، بالإضافة إلى دعم الشباب في المجالات المختلفة.

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