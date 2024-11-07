استمرار إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية بشمال سيناء

اكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء ، إنه تم إعفاء ٣٧٨ مريض من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، لغير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٤.

وأضاف أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

وأشار إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، إلى إعفاء ١٨٧ مريض إعفاء كليا و١٩١مريض إعفاء جزئي.

وأضاف أن الإخصائيين الاجتماعيين يؤدون واجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرا إلى أن مساعدتهم واجب إنساني، متمنيا صحة أفضل للجميع.