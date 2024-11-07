الكشف على ٣١٤ مواطنا فى القافلة الطبية المجانية بمدينة الحسنة ضمن مبادرة بداية

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، عن توقيع الكشف الطبي على ٣١٤ مواطنًا خلال اليوم الأول والثاني للقافلة الطبية المجانية التي نظمتها المديرية بمركز ومدينة الحسنة ، وذلك في إطار مبادرة “بداية” التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف المناطق.

وأوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن القافلة ضمت التخصصات ، أمراض الباطنة، طب الأطفال، النساء والتوليد، والأمراض الجلدية، والعظام.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل، أن القوافل الطبية مستمرة في تقديم خدماتها بهدف تسهيل وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين في أماكن سكنهم، .

وأوضح أن القوافل تستهدف المناطق البعيدة والمحرومة لضمان توفير الخدمة الصحية لأهالي شمال سيناء، وأن توجيهات وكيل وزارة الصحة باستمرار تفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقري والتجمعات لتحقيق أكبر استفادة للمواطن في سيناء.