ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الكشف على ٣١٤ مواطنا فى القافلة الطبية المجانية بمدينة الحسنة ضمن مبادرة بداية

قافلة طبية بوسط سيناء
قافلة طبية بوسط سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، عن توقيع الكشف الطبي على ٣١٤ مواطنًا خلال اليوم الأول والثاني للقافلة الطبية المجانية التي نظمتها المديرية بمركز ومدينة الحسنة ، وذلك في إطار مبادرة “بداية” التي أطلقها رئيس الجمهورية لتحسين مستوى الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية في مختلف المناطق.

وأوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن القافلة ضمت التخصصات ، أمراض الباطنة، طب الأطفال، النساء والتوليد، والأمراض الجلدية، والعظام.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل، أن القوافل الطبية مستمرة في تقديم خدماتها بهدف تسهيل وصول الخدمة الطبية إلى المواطنين في أماكن سكنهم، . 

وأوضح أن القوافل تستهدف المناطق البعيدة والمحرومة لضمان توفير الخدمة الصحية لأهالي شمال سيناء، وأن توجيهات وكيل وزارة الصحة باستمرار تفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقري والتجمعات لتحقيق أكبر استفادة للمواطن في سيناء.

الكشف الطبي القوافل الطبية توقيع الكشف الطبي شمال سيناء رئيس الجمهورية وكيل وزارة الصحة