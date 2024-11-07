غزل المحلة يسقط أمام طلائع الجيش بثلاثية في الدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة في فخ الهزيمة أمام ضيفه طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد المحلة، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025.

انتهى الشوط الأول بتقدم طلائع الجيش على غزل المحلة، بعدما استحوذ الأخير على الكرة، ولكن تلقت شباكه هدفًا مفاجئًا من الفريق الضيف في أول 15 دقيقة من اللقاء.

مباراة غزل المحلة ضد طلائع الجيش

وفي الشوط الثاني، ضاعف جودوين شيكا النتيجة للطلائع بهدف ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 70، في ظل استحواذ نسبي على الكرة من لاعبي غزل المحلة.

وقلص محمد علي بن حمودة الفارق لزعيم الفلاحين بهدف في الدقيقة 79، قبل أن يعود أحمد الشيخ ويسجل هدف الفريق العسكري الثالث في الدقيقة 88 من صناعة أحمد سمير.

وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع، استطاع محمد علي بن حمودة في تسجيل هدفه الشخصي الثاني ولفريقه في الدقيقة 90+5.

وبذلك، تجمد رصيد غزل المحلة عند نقطة وحيدة، بينما حصد طلائع الجيش أول 3 نقاط له في الدوري الممتاز هذا الموسم.