أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بشمال سيناء ضمن مبادرة "بداية"

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، في القافلة الثقافية بقرية نجيلة بمركز بئر العبد في محافظة شمال سيناء، ضمن برنامج وزارة الثقافة في المبادرة الرئاسية "بداية" لبناء الإنسان، وبالتعاون مع المجلس القومي للسكان.

شملت الفعاليات عروضا فنية، ومسرح عرائس وورش فنية للرسم لاكتشاف وتنمية المواهب، بإشراف مدحت نجيب، مسؤول قسم المواهب بفرع شمال سيناء.

كما استضاف قصر ثقافة العريش عددًا من الطلاب في زيارة ورش رسم وحكي تفاعلي باستخدام العرائس، بجانب أنشطة ترفيهية ورسم على وجوه الأطفال تدريب عزة زغلول، أمينة مكتبة الطفل.

وفي بيت ثقافة قاطية ببئر العبد، أقيمت قافلة ثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ضمن المشروع القومي لمحو الأمية، وبحضور هشام محمد مدير الامتحانات بمديرية التربية والتعليم.

واستمرارا للأنشطة المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، وإدارة د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء، بإشراف أشرف المشرحاني، نظم بيت ثقافة المساعيد ورشة لاكتشاف وتنمية مواهب المشاركين في الإنشاد الديني، بجانب عرض فيلم تثقيفي.

كما عقدت مسابقة ثقافية في المعلومات العامة بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة.