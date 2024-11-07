رئيس جامعة المنوفية يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجراحة المخ والأعصاب

افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لقسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب، والذي يعقد على مدار يومين، تحت عنوان "أهمية التعاون بين التخصصات الطبية في الوصول إلى أفضل النتائج في جراحات المخ والأعصاب، بالتعاون مع الجمعيه الهندية لجراحي المخ والأعصاب و الجمعية المصرية بجراحي المخ والأعصاب وبحضور الدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و برئاسة الدكتور حسام النعمانى رئيس القسم.

رحب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة بحضور المؤتمر من أساتذة وأطباء جراحة المخ والأعصاب بالجامعات المصرية ووزارة الصحة. وضيوف المؤتمر من الخبراء الأجانب.

و أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بحضور المؤتمر الدولي الذي يناقش الحديث في مجال جراحات المخ والأعصاب، والذي يستمر على مدار ٣ سنوات، مؤكداً أن المؤتمرات والملتقيات العلمية من أهم أنشطة التعليم الطبي المستمر والتي تساهم في نقل الخبرات إلى شباب الأطباء، مشيراً إلى أهمية مواكبة الحديث في العالم في وسائل التشخيص والعلاج.

وأشاد القاصد بالبرنامج العلمي للمؤتمر متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق وافكار لأبحاث علمية تساهم في الارتقاء بالخدمة الطبية، موجهاً الشكر لكل القائمين علي المؤتمر الذي يعقد بحضور ١٥ خبير أجنبي .

وأكد الدكتور أحمد القاصد، حرص الجامعة على دعم جهود الدولة في الاهتمام بملف الصحة والتأمين الصحي الشامل، وتنفيذً الخطة القومية للمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن مواكبة الحديث في كل المجالات الطبية والحرص علي جودة الرعاية المقدمة للمرضي تعد من أولويات الجامعة .

وقال "القاصد" إن الموتمر يناقش من خلال ٩ جلسات علمية ٥٨ بحثا ومحاضرة حول أحدث أنواع جراحات المخ والأعصاب المتطورة و مناظير العمود الفقرى، وقاع الجمجمة ومرض الشلل الرعاية وجراحات الأوعية الدموية بالمخ والطرق الحديثة لتثبيت الفقرات بدون تدخل جراحي.

كما رحب الدكتور ناصر عبد الباري بضيوف المؤتمر مشيداً بالأبحاث الجديدة التي يناقشها المؤتمر والبرنامج التدريبي الذي يقدمه لشباب الأطباء متمنيا التوفيق للقائمين علي المؤتمر.

وأضاف الدكتور حسام النعماني أن الكونجرس الدولي الثالث لجراحة المخ والأعصاب، بحضور نخبة متميزة من جراحي المخ والأعصاب بأوروبا وآسيا و بمشاركة عدد كبير من أطباء جراحات المخ والأعصاب من جميع الجامعات المصرية ووزارة الصحة.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كرم رئيس المؤتمر الدكتور أحمد القاصد والدكتور ناصر عبدالباري الباري وضيوف المؤتمر.