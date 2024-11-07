الخارجية الفرنسية: سنستدعي سفير إسرائيل بشأن حادثة القدس

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها ستستدعي سفير إسرائيل بشأن حادثة القدس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وكانت وكالة أ ف ب، أعلنت أنّ الشرطة الإسرائيلية دخلت كنيسة تديرها فرنسا في القدس.

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي رفضه دخول كنيسة تديرها بلاده في القدس بسبب وجود الشرطة الإسرائيلية داخلها.