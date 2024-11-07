في بيئة شديدة التحدي ويندر وجود السيدات.. قصة كفاح ونجاح مصرية بمجال البترول

في بيئة شديدة التحدي مثل قطاع البترول، حيث يندر وجود السيدات ويتطلب المجال مهارات عالية وقدرات خاصة، تبرز قصة كفاح ونجاح المهندسة المصرية رضوى مراد طمان كنموذج ملهم للمرأة في هذا القطاع، برغم العقبات تمكنت “رضوى” من تحقيق إنجازات بارزة ورفع مكانة المرأة في قطاع يسيطر عليه الرجال، مما جعلها قدوة ومصدر إلهام لكثير من السيدات اللواتي يسعين للنجاح في المجالات الصعبة.

رضوى طمان، البالغة من العمر 35 عامًا، بدأت مشوارها المهني بعد تخرجها من كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية في عام 2010، حيث تخصصت في الهندسة الكيميائية، في البداية عملت كمحاضرة بجامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا حتى عام 2014، وهي الفترة التي توازنت فيها بين حياتها المهنية وحياتها كأم عاملة، وفي عام 2014، حصلت رضوى على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الإسكندرية، حيث قدمت بحثًا عن “إزالة المعادن الثقيلة من مياه الصرف الصناعي باستخدام تقنية النانو تكنولوجي”.

وتابعت مسيرتها الأكاديمية بحصولها على درجة الدكتوراه في عام 2019 عن مشروعها البحثي “فصل مستحلبات الزيت في الماء باستخدام تقنيات الأغشية المتكاملة”، وتمثل هذه الأبحاث جزءًا هامًا من مساهماتها العلمية في مجال الحفاظ على البيئة وتطوير تقنيات معالجة المياه في الصناعة، وقد حازت على نشرها في مجلات علمية مرموقة، ولم تقتصر إنجازات رضوى على المجال الأكاديمي فحسب، بل شغلت العديد من المناصب داخل شركة جابكو (بترول خليج السويس)، حيث عملت كمهندسة بإدارة العمليات وكُلفت بإدارة المخاطر.

في عام 2018، تم اختيارها كأمينة للمرأة في جابكو، مما أتاح لها فرصة للمشاركة في العديد من الأعمال التطوعية لدعم المرأة في قطاع البترول. وفي العام نفسه، حظيت بتكريم “العامل المثالي” عن إدارة العمليات، تقديرًا لجهودها ومساهماتها المهنية المميزة، وفي عام 2019، فقد شاركت رضوى في عدة مؤتمرات تابعة لوزارة البترول، حيث تحدثت عن إنجازاتها في مجال النفط والغاز وعرضت مشروع الدكتوراه الخاص بها كمتحدثة تقنية.

وفي عام 2020، وخلال فعاليات مؤتمر إيجيبس 2020، تم ترشيحها ضمن القائمة النهائية لجائزتي “الجيل القادم” و”سيدة العام للمرأة في مجال الطاقة”، وأيضًا لجائزة “أفضل مشروع بيئي للعام” بفضل مساهماتها البارزة في خدمة البيئة والصحة في مجال الطاقة، لذلك تُعتبر رضوى مراد طمان نموذجًا حيًا لإصرار المرأة المصرية على النجاح والتميز في المجالات الصعبة، حيث قدمت نموذجًا ملهمًا للمرأة العاملة الطموحة التي تجمع بين دورها كأم ودورها كمهندسة رائدة، وتعد إنجازاتها بمثابة شهادة على أن التفوق لا يعرف حدودًا، بل يرتكز على الطموح والإصرار والعمل الجاد.

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