عبد الملك الحوثي: فوز ترامب في الانتخابات لن يؤثر على دعمنا للفلسطينيين

قال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في اليمن، اليوم الخميس، إن جماعته ستواصل مهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا دعما للشعب الفلسطيني.



وقال عبد الملك الحوثي في ​​كلمة له إن نتيجة الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على موقف الجماعة المبدئي، وإن إسرائيل وأمريكا ليس أمامهما خيار سوى وقف العدوان على غزة ولبنان.



وقال إنه "لن يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا الرئيس المنتخب دونالد ترامب ولا أي مجرم في هذا العالم من ثنينا عن موقفنا الثابت والمبدئي والديني في دعم الشعب الفلسطيني".



وانتقد الحوثي ترامب لدعمه لإسرائيل، قائلا إن الرئيس المنتخب سيفشل في إنهاء الصراع في الشرق الأوسط في ولايته الثانية.



وقال إن سلسلة اتفاقيات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل التي توسطت فيها إدارة ترامب خلال رئاسته الأولى لم تساعد في تقريب الصراع من نهايته.



وقال الحوثي في ​​خطابه الأسبوعي: "لقد فشل ترامب في مشروع.. صفقة القرن، رغم كل ما يتمتع به من غطرسة وغرور وتهور وطغيان، وسيفشل هذه المرة أيضاً".



وقال زعيم الحوثيين إن رؤساء الولايات المتحدة "يتنافسون على من يقدم المزيد من الخدمات للعدو الإسرائيلي".



وأضاف الحوثي أن "ترامب نفسه كان له فترة رئاسية سابقة وكان حريصا على تقديم الإنجازات للإسرائيليين".