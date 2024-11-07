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الخميس 07 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مجزرة في مخيم الشاطئ.. طائرات الاحتلال تستهدف مدرسة للنازحين

القصف
القصف
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شهد قطاع غزة اليوم مجزرة جديدة استشهد فيها 12 فلسطينيًا، من بينهم نساء وأطفال، إثر استهداف الطائرات الحربية الإسرائيلية لإحدى المدارس التي تأوي العائلات النازحة.

ووفقًا لمصادر طبية محلية، أصيب أكثر من 30 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة لهذا الهجوم.

المدرسة المستهدفة، التي تقع في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، كانت ملاذًا لعشرات الأسر التي فرت من منازلها جراء تصاعد الغارات الإسرائيلية في الأيام الأخيرة.

المدرسة، التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، استُهدفت في وقت كان فيه الأطفال والنساء يسعون للاحتماء من القصف المستمر.

غزة الطائرات الحربية الإسرائيلية مخيم الشاطئ