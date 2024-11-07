ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كهنة ايبارشيات القناة والبحر الأحمر يختتمون السيمينار الثالث ببورسعيد

جانب من السيمينار
جانب من السيمينار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتم مجامع كهنة إيبارشيات محافظات القناة والبحر الأحمر، السيمينار الثالث لهم والتي استضافته  إيبارشية بورسعيد على مدار ثلاثة أيام  . 

بدأت أعمال السيمينار الذي حمل عنوان "الكاهن الروحى" يوم الاثنين الماضى الموافق ٥ نوفمبر واختتمت اليوم ، بكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد ، بحضور الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقوي القديس الأنبا موسي بسرابيوم ، والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها ، والأنبا بموا أسقف السويس وتوابعها ، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

وتناولت المحاضرات موضوعاتٍ عدة من أبرزها ( الكاهن والامانة ، الكاهن والتعامل مع المشكلات الزوجيه ، الكاهن والصلوات السرية ، مقارنة بين الكاهن والملك للقديس يوحنا ذهبى الفم ، الكاهن والتعليم ، الكاهن والاعتراف ، الكاهن وعلاقته باخوته ).

حاضر فى السيمينار  الانبا تادرس مطران بورسعيد ، الانبا بولا مطران طنطا ، الانبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة ،  الأنبا سارافيم اسقف الاسماعيليه ، والأنبا بموا اسقف السويس ، والأنبا ايلاريون اسقف البحر الاحمر ، إلى جانب القمص بولس چورچ كاهن كنيسة القديس مارمرقس مصر الجديدة.

تخلل السيمينار صلوات القداس الالهى ، وصلوات رفع بخور عشية.

واختتمت أعماله بالتوصيات التي نتجت عن المناقشات خلال ورش العمل ، تلا ذلك تبادل الدروع التذكارية بين الأب المطران والآباء الأساقفة والهدايا التذكارية للاباء الكهنة.

القناة البحر الاحمر إيبارشية بورسعيد الكاهن الروحى كنيسة الشهيد ابى سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد