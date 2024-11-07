كهنة ايبارشيات القناة والبحر الأحمر يختتمون السيمينار الثالث ببورسعيد

اختتم مجامع كهنة إيبارشيات محافظات القناة والبحر الأحمر، السيمينار الثالث لهم والتي استضافته إيبارشية بورسعيد على مدار ثلاثة أيام .

بدأت أعمال السيمينار الذي حمل عنوان "الكاهن الروحى" يوم الاثنين الماضى الموافق ٥ نوفمبر واختتمت اليوم ، بكنيسة الشهيد أبي سيفين والقديسة دميانة ببورسعيد ، بحضور الانبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها ورئيس دير الأمير تادرس الشطبي والقوي القديس الأنبا موسي بسرابيوم ، والأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية وتوابعها ، والأنبا بموا أسقف السويس وتوابعها ، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

وتناولت المحاضرات موضوعاتٍ عدة من أبرزها ( الكاهن والامانة ، الكاهن والتعامل مع المشكلات الزوجيه ، الكاهن والصلوات السرية ، مقارنة بين الكاهن والملك للقديس يوحنا ذهبى الفم ، الكاهن والتعليم ، الكاهن والاعتراف ، الكاهن وعلاقته باخوته ).

حاضر فى السيمينار الانبا تادرس مطران بورسعيد ، الانبا بولا مطران طنطا ، الانبا رافائيل اسقف عام كنائس وسط القاهرة ، الأنبا سارافيم اسقف الاسماعيليه ، والأنبا بموا اسقف السويس ، والأنبا ايلاريون اسقف البحر الاحمر ، إلى جانب القمص بولس چورچ كاهن كنيسة القديس مارمرقس مصر الجديدة.

تخلل السيمينار صلوات القداس الالهى ، وصلوات رفع بخور عشية.

واختتمت أعماله بالتوصيات التي نتجت عن المناقشات خلال ورش العمل ، تلا ذلك تبادل الدروع التذكارية بين الأب المطران والآباء الأساقفة والهدايا التذكارية للاباء الكهنة.