"اليونسكو" تدرس تعزيز الحماية للمواقع الثقافية في لبنان

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الخميس، إنها ستعقد اجتماعا هذا الشهر للنظر في تعزيز حماية المواقع الثقافية في لبنان بينما تواصل إسرائيل حملتها القصف ضد جماعة حزب الله المسلحة.



من المقرر أن تعقد لجنة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اجتماعا استثنائيا في مقر المنظمة في باريس في 18 نوفمبر المقبل للنظر في إدراج الممتلكات الثقافية اللبنانية على القائمة الدولية لليونسكو للمواقع الخاضعة لـ"الحماية المعززة"، فضلا عن المزيد من التمويل، وفقا للمنظمة.



وفي وقت سابق، ناشد أكثر من 100 سياسي لبناني الأمم المتحدة ضمان الحفاظ على المواقع التراثية في المناطق التي تعرضت لقصف مكثف من قبل إسرائيل خلال حربها مع حزب الله.



وجاء النداء الموجه إلى رئيسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أودري أزولاي في أعقاب الضربات الإسرائيلية الأخيرة بالقرب من آثار قديمة في مدينة صور الجنوبية ومدينة بعلبك الشرقية.