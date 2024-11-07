أمين عام "الناتو" يشيد بدور ألمانيا في تعزيز دفاعات الحلف

خلال زيارته الأولى إلى برلين، أشاد مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، بدور ألمانيا المهم داخل الحلف، معبّرًا عن تقديره لدعمها المستمر لأوكرانيا.

وعبّر عن تقديره للجهود التي يبذلها المستشار الألماني أولاف شولتز، مشيرًا إلى التزام برلين بالاستثمار في قطاع الدفاع.

واعتبر أن تخصيص ألمانيا لنسبة 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع يمثل خطوة هامة لم تشهدها البلاد منذ ثلاثة عقود، وهو ما يعزز من قوة الحلف وأمنه المشترك.

روته أشار إلى أن ألمانيا تلعب دورًا حيويًا على الجبهة الشرقية لـ"الناتو"، حيث تنشر لواءً عسكريًا كاملًا في ليتوانيا، مما يعكس التزامها بتعزيز دفاعات الحلف في المناطق الأكثر عرضة للتهديدات.

كما رحّب بافتتاح المقر البحري الجديد في مدينة روستوك الألمانية، موضحًا أن هذا المرفق يسهم بشكل فعال في تأمين طرق التجارة الحيوية في بحر البلطيق وحماية البنية التحتية الاستراتيجية في المنطقة.

فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أشاد الأمين العام بكون ألمانيا الشريك الأوروبي الأكبر في تقديم الدعم العسكري لكييف، مؤكدًا أن هذا الدعم يساعد على إنقاذ الأرواح يوميًا في ظل تصاعد التهديدات الروسية.

وأعرب عن قلقه من التحديات الأمنية المتزايدة، محذرًا من أن الهجمات الهجينة لم تعد محصورة داخل الأراضي الأوكرانية، بل تهدد دول الحلف بشكل متزايد.

خلال زيارته إلى ألمانيا، التقى روته أيضًا بالرئيس فرانك فالتر شتاينماير، ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس، بالإضافة إلى رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون الدفاعي ضمن الحلف، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.