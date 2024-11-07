زد بتشكيل هجومي أمام الأهلي في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز لموسم 2024-2025.

ويستضيف فريق زد، اليوم الخميس، نظيره الأهلي على ملعب استاد المقاولون العرب، في لقاء ينطلق في الثامنة مساء.

ويقود مصطفى زيكو تشكيل زد أمام الأهلي، رفقة ليوناردو كاموني ومصطفى سعد ميسي، في ظل تواجد شادي حسين على مقاعد البدلاء.

وكان سقط في فخ التعادل السلبي أمام الجونة في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، بينما اكتسح الأهلي ضيفه سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين.

ويجلس على مقاعد بدلاء زد، كل من: عمرو حسام - أحمد طارق - أحمد سيد عبد النبي - شادي حسين - أحمد عادل - عبد الرحمن عماد - محمد أشرف - رشيد أحمد - ماتا ماجاسا.

تشكيل زد لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: علي جمال – مصطفى العش – محمد إسماعيل - سامح إبراهيم

خط الوسط: أحمد الصغيري – حمدي علاء – عبد الرحمن البانوبي

وفي الهجوم: مصطفى زيكو – ليوناردو كاموني – مصطفى سعد ميسي.