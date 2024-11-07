مراسل "القاهرة الإخبارية": أكثر من 20 بلدة بالجنوب اللبناني تعرضت لغارات الاحتلال

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ حاجزا للجيش اللبناني في مدخل صيدا استهدافا من جيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة كانت تمر فيه ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص كانوا بداخل السيارة، وإصابة 3 جنود تابعين لجنود لبنانيين، وأصيب 5 من جنود "يونيفيل" الذين تصادف مرور حافلة تقلهم في هذه النقطة التي تعد ضمن النقاط الأساسية على الطريق الأساسي الرابط بين بيروت ومدن وبلدات الجنوب اللبناني.

وأضاف "سنجاب"، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مدينة صور تعرضت إلى غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن سقوط مصابين ويجري حصر المصابين في هذه الأثناء.



وتابع مراسل قناة "القاهرة الإخبارية": "المؤشرات تقول إن 12 مصابا على الأقل سقطوا جراء هذه الغارة في صور"، لافتًا، إلى تعرض أكثر من 20 بلدة لبنانية في الجنوب إلى سلسلة من الغارات الجوية العنيفة.