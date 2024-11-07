ads
الخميس 07 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة سيدة و6 أطفال إثر انقلاب ميكروباص بمنطقة القاهرة الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيبت سيدة و6 أطفال إثر انقلاب ميكروباص بمنطقة القاهرة الجديدة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بأنقلاب سيارة ميكروباص بداخلها سيدة وعدد من الأطفال بمنطقة القاهرة الجديدة، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين انقلاب سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة ببد السائق وأسفر الحادث عن إصابة سيدة و6 أطفال.

جرى نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وخرج منهم 2  بعد تلقى العلاج اللازم، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

6 أطفال الأجهزة الأمنية إصيبت سيدة انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب ميكروباص سيارة ميكروباص نقلاب سيارة ميكروباص منطقة القاهرة الجديدة