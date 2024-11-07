موقف مرموش.. تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة سلافيا براج بالدوري الأوروبي

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سلافيا براج التشيكي.

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت، اليوم الخميس، نظيره سلافيا براج على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الأوروبي.

يقود عمر مرموش تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام سلافيا براج، بمعاونة كان أوزون والمخضرم ماريو جوتزه.

وسجل مرموش هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة مع آينتراخت فرانكفورت في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم خلال مشاركته في 3 مباريات.

ويقدم عمر مرموش مستويات رائعة خلال الموسم الجاري، حيث سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين في بطولة الدوري الألماني.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي سلافيا براج في المركز السابع عشر وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت لمواجهة سلافيا براج

حراسة المرمى: كيفين تراب

خط الدفاع: توتا - روبن كوخ - آرثر ثياتي - نامدي كولينز

خط الوسط: أنسجار كناوف - محمود داوود - هوجو لارسون - ماريو جوتزه

وفي الهجوم: عمر مرموش - كان أوزون.