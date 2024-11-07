وزير الشباب والرياضة يضع حجر الأساس لملعب الحامول

قام، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الخميس، بوضع حجر الأساس للملعب القانوني في نادي المركزية الرياضي بمدينة الحامول، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ويعد هذا المشروع خطوة رئيسية نحو تطوير المنشآت الرياضية في المنطقة، حيث سيوفر الملعب القانوني مساحة مثالية للتدريبات والمباريات، مما يعزز مستوى الفرق الرياضية المحلية ويدعم استضافة الفعاليات الرياضية على المستويين المحلي والإقليمي.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وشملت الزيارة افتتاح مقر إداري جديد وسور لمركز شباب الثمانين، وذلك ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تحسين وتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب. حيث سيسهم هذا المقر الجديد في تقديم خدمات رياضية واجتماعية وثقافية متكاملة للشباب وأهالي المنطقة، مما يعزز من دور مراكز الشباب كوجهات مجتمعية شاملة.

كما افتتح الوزير والمحافظ الملعب الخماسي بمركز الشباب، والذي جُهّز بأحدث أنواع النجيل الصناعي، حيث يُعد إضافة مهمة للمرافق الرياضية المتاحة في الحامول. ومن المتوقع أن يسهم هذا الملعب في دعم الأنشطة الرياضية وتوفير بيئة محفزة لممارسة الرياضة، بما يلبي احتياجات الفرق المحلية والشباب من مختلف الأعمار.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على التزام الوزارة بتطوير البنية التحتية الرياضية في كافة المحافظات، قائلاً: “نحن نعمل على مدار الساعة من اجل توفير الإمكانيات التي تمكّن شباب مصر من ممارسة الرياضة في بيئة متكاملة، حيث يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجيتنا لدعم الرياضة كركيزة أساسية لبناء أجيال واعية وقادرة على المنافسة.”

مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والتي تهتم بالشباب المصري وبضرورة توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الحياة الرياضية.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية لتدريبات الفرق الرياضية في مختلف المرافق بمركز شباب الثمانين، حيث تابع الوزير عن كثب أداء الفرق الرياضية، مشيدًا بجدية والتزام اللاعبين والمدربين، ومؤكدًا على أهمية توفير الدعم المستمر لهم لتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير المرافق الرياضية في كافة محافظات الجمهورية، بما يسهم في رفع مستوى الرياضة المحلية وتحفيز الأجيال الجديدة على تبني أسلوب حياة صحي ونشيط.

كما افتتح وزير الشباب والرياضة، ومحافظ كفرالشيخ، الملعب الخماسي المنجل نجيل صناعي، وبناء سور المركز من جديد ويقع المركز على مساحة 14 ألف متر، ويضم المقر الجديد المكون من طابقين، صالات تنس الطاولة والبلياردو وحديقة للطفل، والمركز يتبعه ملعب ترابي قانوني بخلاف الملعب الخماسي الجديد، وتفقدا معرض منتجات السيراميك والخزف من أعمال النشء، ولقاء الرواق الأزهري للنشء.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن الشباب هم الركيزة الأساسية وعصب الوطن، وأمل المستقبل في بناء نهضته وتقدمه، وأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، وتسعى لتوفير الفرص التي تحقق طموحاتهم وتساعدهم على الإسهام في مسيرة التنمية، وتأهيلهم من خلال المبادرات التنموية والبرامج التدريبية التي تهدف إلى صقل مهاراتهم وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والإعمار.

وأكد محافظ كفرالشيخ، جهود الدولة في دعم الشباب ورعاية المواهب الرياضية، ومناقشة احتياجاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات الرياضية والشبابية في محافظة كفرالشيخ، وتوفير بيئة ملائمة لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية،

وتشهد محافظة كفرالشيخ طفرة إنشائية كبيرة شملت الأعمال الإنشائية بمركز التنمية الشبابية بسخا شرق كفرالشيخ، أمر بإنشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته الأخيرة لجامعة كفرالشيخ، و«نادي الرياض» بقرية الضبعة بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليون جنيه ملحق به ملعب قانونى بتكلفة 5 مليون جنيه، وملعب مركز شباب الثمانين الخماسي، فضلًا عن وضع حجر الأساس لنادي المركزية الرياضي بالحامول.

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