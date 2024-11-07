جولة مفاجئة لرئيس شركة مياه البحيرة لمتابعة العمل وتفقد المحطات بكفر الدوار

قام المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيره بعدة زيارات مفاجئة لعدد من فروع ومحطات الشركة في مركز ومدينة كفر الدوار لمتابعة سير الأعمال والمشروعات الجارية والاطمئنان على جودة الأداء وتطبيق معايير الأمان والسلامة.

وشملت الجولة زيارة مركز خدمة العملاء بكفر الدوار، حيث يتم حالياً تجهيز المركز لاستقبال المشتركين وتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجاتهم بأعلى مستويات الجودة.

رافق رئيس الشركة خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، بينهم رئيس قطاع الموارد البشرية، ورئيس قطاع المياه، ومدير عام الأمن، ومدير عام المشروعات، بالإضافة إلى المهندسين المسؤولين عن هذه المشروعات، حيث حرصوا على الاطلاع على تفاصيل العمل لضمان التنفيذ السليم وتقديم الدعم اللازم لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما زار المهندس نشأت محطة مياه رأس كوتش، حيث اطمأن على انتظام النوبتجيات وعمليات تشغيل المحطة بأمان تام، وهو ما يعكس حرص الشركة على توفير مياه نقية ومستدامة للمواطنين.

وفي محطة مياه كفر الدوار، تابع المهندس نشأت سير الأعمال الجارية وتفقد أعمال الصيانة الدورية، مؤكداً على الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية. وأشاد بأداء العاملين في المحطة، مشدداً على أهمية الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ، ومواصلة تحسين الخدمات المقدمة، وتطبيق أعلى المعايير الفنية لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

تؤكد هذه الجولة التفقدية التزام شركة مياه البحيرة بمواصلة تطوير خدماتها وتقديمها بأفضل جودة، مع الاهتمام بسلامة العاملين وتطبيق معايير السلامة المهنية، بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة للجميع.



كما أشار المهندس محمد سعيد نشأت خلال الجولة إلى أهمية تعزيز التواصل المباشر مع فرق العمل في مختلف المواقع للتعرف على التحديات التي يواجهونها على أرض الواقع، وتقديم الحلول الفورية التي تساهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد على ضرورة استمرار الالتزام بخطط الصيانة الدورية والمراقبة الدقيقة لعمليات التشغيل، مع الحرص على استدامة الجودة والجاهزية، لضمان وصول المياه للمشتركين دون أي انقطاع أو تأثير على الخدمة.

تعكس هذه الزيارات حرص إدارة شركة مياه البحيرة على المتابعة الدقيقة لكل جوانب العمل، والالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، ما يسهم في تحقيق رؤية الشركة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وتعزيز الثقة بينها وبين المجتمع المحلي.

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